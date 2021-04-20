29-летний экс-футболист "Тоттенхэма" возглавил клуб после увольнения Жозе Моуриньо

"Тоттенхэм" назначил своего 29-летнего экс-футболиста Райана Мейсона на пост исполняющего обязанности наставника команды вместо Жозе Моуриньо, об увольнении которого стало известно 19 апреля.

Как сообщается на официальном сайте лондонского клуба, в тренерский штаб также вошли Крис Пауэлл, Найджел Гиббс, Мишель Ворм и Ледли Кинг.

"Мы верим в эту команду, состоящую из множества талантливых игроков. Впереди у нас финал Кубка английской лиги и шесть матчей в Премьер-лиге. Мы должны сосредоточиться на хорошем завершении сезона", – заявил президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви.

Отметим, что в последнее время Мейсон работал тренером молодежной команды. Он является воспитанником лондонского клуба. Райан получил серьезную травму головы в январе 2017 года, когда защищал цвета "Халл Сити" в матче против "Челси". После продолжительного лечения и многочисленных консультаций с врачами он закончил карьеру в феврале 2018 года, так и не сумев вернуться на поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Тоттенхэм" сенсационно вылетел из Лиги Европы, уступив в 1/8 финала загребскому "Динамо".