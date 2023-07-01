Экс-тренер сборной Украины по футболу заболел раком

У бывшего главного тренера национальной сборной Украины по футболу Михаила Фоменко серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщает SportNews, 74-летний специалист болен раком.

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Накануне СМИ дозвонились к Фоменко, чтобы узнать не пострадал ли он от войны (Фоменко родился в селе Малая Рыбица Сумской области), а также с просьбой прокомментировать результаты сборной Украины в отборе на Евро-2024. Тренер отказался разговаривать.

"Не могу говорить, онкология, лечусь", - сказал Фоменко.

Михаил Иванович работал со сборной с 2012 по 2016. Под руководством тренера команда провела 37 матчей, добыв 24 победы и потерпев 7 поражений. Фоменко вывел "желто-синих" на чемпионат Европы. Наши футболисты проиграли все три матча и не вышли из группы. В заключительной игре украинцы минимально уступили полякам – 0:1.

Также Фоменко был главным тренером в "Динамо" Киев (1992—1993), "Вересе" (1994), сборной Гвинеи (1994), "ЦСКА-Борисфен" Киев (1994—1996), "Металлисте" (1996—2000, 2001—2002, 2003), ЦСКА Киев (2000—2001), "Металлурге" из Запорожья (2003), "Таврии" (2006—2008). С киевским "Динамо" выиграл чемпионат и Кубок Украины (1993).

После Евро-2016 футболисты "желто-синих" вернулись в Киев, однако в аэропорту "Борисполь" их встречали лишь журналисты. Болельщики проигнорировали прибытие команды.

Отметим, что фанаты жестоко раскритиковали сборную в соцсетях. Особо досталось наставнику команды Михаилу Фоменко, которые некоторые горячие головы назвали "агентом Кремля".

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