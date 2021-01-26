Игорь Суркис назвал предателем бывшего тренера "Динамо"
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что бывший наставник столичного клуба Йожеф Сабо является для него предателем.
Игорь Михайлович не может простить слова Сабо перед решающим матчем 6-го тура Лиги чемпионов с "Ференцварошем", о том, что будет поддерживать венгерскую команду.
"Я страшно не люблю предателей. Я знаю одно, что по отношению к нему был честен. Все, что мог в его карьере, я ему дал. Все что он будет говорить плохое или хорошее – это все будет неправдой, так как он один раз уже обманул", – рассказал Суркис в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".
По словам Суркиса, Сабо мог бы сказать, что: "Я буду болеть за Реброва, как тренера", но не за венгерский клуб.
"Вот это было последней каплей. Я уже молчу про его работу на канале, который, мягко говоря, недружественный к нам", – подытожил президент "Динамо".
Как сообщал OBOZREVATEL, Суркис заявил, что Андрей Шевченко является лучшим футболистом среди всех, кто когда-либо выступал за "бело-синих".