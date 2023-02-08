Экс-тренер ''Динамо'' Киев заявил, что Россия ''великая страна'' и должна быть на ОИ ''в статусе великой державы''

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев высказался об участии россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе. 68-летний специалист категорически против того, чтобы Россия ехала на Игры-2024 с белым флагом.

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По мнению Газзаева, нейтральный статус это пустое место. Специалист уверен, что россиянам надо забыть про Олимпиаду и создавать свои альтернативные турниры "высокого уровня и качества".

"Считаю, что такая великая спортивная страна должна ездить на Олимпиаду и международные турниры не в нейтральном статусе, а в статусе великой державы", - цитирует Газзаева пропагандистский ресурс "Матч ТВ".

В комментариях российские болельщики жестко критикуют своего соотечественника.

"Чтобы так ездить, нужно быть великой спортивной державой, а не жрать допинг и не вторгаться в другие страны", "В статусе великой державы Россия даже Узбекистан обыграть не может", – пишут любители спорта из РФ.

Фанаты называют слова Газзаева "великодержавностью головного мозга".

Юзеры хотят плеваться от такого лицемерия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российские атлеты на Олимпийских играх-2024 могут выступить разве что под флагом беженцев.

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