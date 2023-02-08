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Экс-тренер "Динамо" Киев заявил, что Россия "великая страна" и должна быть на ОИ "в статусе великой державы"

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
3,3 т.
Газзаев Динамо

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев высказался об участии россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе. 68-летний специалист категорически против того, чтобы Россия ехала на Игры-2024 с белым флагом.

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По мнению Газзаева, нейтральный статус это пустое место. Специалист уверен, что россиянам надо забыть про Олимпиаду и создавать свои альтернативные турниры "высокого уровня и качества".

"Считаю, что такая великая спортивная страна должна ездить на Олимпиаду и международные турниры не в нейтральном статусе, а в статусе великой державы", - цитирует Газзаева пропагандистский ресурс "Матч ТВ".

Экс-тренер ''Динамо'' Киев заявил, что Россия ''великая страна'' и должна быть на ОИ ''в статусе великой державы''

В комментариях российские болельщики жестко критикуют своего соотечественника.

"Чтобы так ездить, нужно быть великой спортивной державой, а не жрать допинг и не вторгаться в другие страны", "В статусе великой державы Россия даже Узбекистан обыграть не может", – пишут любители спорта из РФ.

Экс-тренер ''Динамо'' Киев заявил, что Россия ''великая страна'' и должна быть на ОИ ''в статусе великой державы''
Экс-тренер ''Динамо'' Киев заявил, что Россия ''великая страна'' и должна быть на ОИ ''в статусе великой державы''

Фанаты называют слова Газзаева "великодержавностью головного мозга".

Экс-тренер ''Динамо'' Киев заявил, что Россия ''великая страна'' и должна быть на ОИ ''в статусе великой державы''
Экс-тренер ''Динамо'' Киев заявил, что Россия ''великая страна'' и должна быть на ОИ ''в статусе великой державы''
Экс-тренер ''Динамо'' Киев заявил, что Россия ''великая страна'' и должна быть на ОИ ''в статусе великой державы''
Экс-тренер ''Динамо'' Киев заявил, что Россия ''великая страна'' и должна быть на ОИ ''в статусе великой державы''
Экс-тренер ''Динамо'' Киев заявил, что Россия ''великая страна'' и должна быть на ОИ ''в статусе великой державы''

Юзеры хотят плеваться от такого лицемерия.

Экс-тренер ''Динамо'' Киев заявил, что Россия ''великая страна'' и должна быть на ОИ ''в статусе великой державы''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российские атлеты на Олимпийских играх-2024 могут выступить разве что под флагом беженцев. 

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