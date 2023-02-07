Мэр Парижа Анн Идальго считает, что российские атлеты на Олимпийских играх-2024 могут выступить разве что под флагом беженцев. 63-летняя политик считает, что немыслимо видеть марширующих спортсменов из РФ на параде открытия или закрытия, как ни в чем не бывало, "в то время как на Украину продолжают сыпаться бомбы".

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Идальго однозначно и против варианта с нейтральным флагом.

"Есть спортсмены-диссиденты. Они выходят на соревнования под флагом команды беженцев. Выступление под нейтральным флагом для РФ я бы сочла совершенно неприличным. Мы не будет делать вид, что ничего не происходит", – сказала Идальго в эфире радио France Info.

Парижский мэр добавила, что она против присутствия на Играх-2024 в Париже делегации из России, пока идут военные действия в Украине.

Отметим, что 26 января Идальго заявляла, что поддерживает участие россиян "под нейтральными знаменами ", чтобы "не лишать спортсменов возможности соревноваться ".

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Национальные олимпийские комитеты (НОК) Чехии и Эстонии сообщили, что не будут рассматривать возможность бойкота Олимпиады в Париже, если на Игры-2024 допустят российских и белорусских спортсменов.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором объявил, что готов вернуть РФ и РБ на международные старты.

Кроме того о поддержке идеи МОК дать возможность российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже высказался и новый президент НОК США Джин Сайкс.

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