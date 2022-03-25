Экс-тренер 'Динамо': где бы русские не воевали, они об***аются. Обоср*тся и в Украине

Российским оккупантам не удастся реализовать свои преступные планы и захватить Украины. При этом жители нашей страны никогда не простят агрессору убийств мирных жителей и бойцов Вооруженных сил и других защитников.

Такое мнение выразил бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в интервью YоuTube-каналу "Честнок". По словам экс-футболиста столичной команды, главарь Кремля Владимир Путин будет доживать свою жизнь в бункере.

Видео дня

"Где бы русские не воевали, они об***аются. Обоср*тся и здесь тоже. Путин поставил мир против себя. Он загнал людей в подвалы в Украине и сам живет в подвале. Но в Украине люди выйдут из подвалов и начнут отстраивать свою страну, а он свою жизнь проведет в подвале. И, как говорит один мой знакомый, в мавзолее надо одного Владимира менять на другого. В Украине никогда не забудут нападения России. Здесь будут писать в книжках по истории, что это агрессор", – сказал Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL. Александр Хацкевич назвал главаря Кремля Владимира Путина ботоксной куклой, а также объяснил, почему российские спортсмены боятся высказывать против так называемой "военной спецоперации" в Украине.

Он также отметил, что после вторжения России в Украину мир разделился на людей и россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!