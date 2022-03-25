Экс-тренер "Динамо" Хацкевич: мы разделился на людей и просто русских

Александр Чеканов
Футбол
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Экс-тренер 'Динамо' Хацкевич: мы разделился на людей и просто русских
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Нападение Российской Федерации на Украину, которое произошло 24 февраля, разделило весь мир. При этом украинцы подтверждают свою приверженность главным человеческим ценностям – свободе, независимости и демократии.

Такое мнение в интервью YouTube-канале "Честнок" выразил бывший главный тренер и футболист киевского "Динамо" Александр Хацкевич. По его словам, украинцы борются за свою страну, а главными внутренними врагами являются те, кто занимают неопределенную позицию в войне с Россией.

Хацкевич прошелся по российским спортсменам.
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"Тут совершенно другой народ. Народ, который любит свою независимость, любит свою страну, который воспитывался в том, чтобы страна процветала, что если нужно будет, то надо ее защищать. Самые страшные люди не те, кто "за" или "против", а те, кто и вашим, и нашим. После 24 февраля мир разделился – на людей и просто русских", – сказал Хацкевич.

Хацкевич осудил россиян.
"Динамо" высмеяло российскую пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL. Александр Хацкевич назвал главаря Кремля Владимира Путина ботоксной куклой, а также объяснил, почему российские спортсмены боятся высказывать против так называемой "военной спецоперации" в Украине.

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