Экс-тренер 'Динамо' Хацкевич: мы разделился на людей и просто русских

Нападение Российской Федерации на Украину, которое произошло 24 февраля, разделило весь мир. При этом украинцы подтверждают свою приверженность главным человеческим ценностям – свободе, независимости и демократии.

Такое мнение в интервью YouTube-канале "Честнок" выразил бывший главный тренер и футболист киевского "Динамо" Александр Хацкевич. По его словам, украинцы борются за свою страну, а главными внутренними врагами являются те, кто занимают неопределенную позицию в войне с Россией.

Видео дня

"Тут совершенно другой народ. Народ, который любит свою независимость, любит свою страну, который воспитывался в том, чтобы страна процветала, что если нужно будет, то надо ее защищать. Самые страшные люди не те, кто "за" или "против", а те, кто и вашим, и нашим. После 24 февраля мир разделился – на людей и просто русских", – сказал Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL. Александр Хацкевич назвал главаря Кремля Владимира Путина ботоксной куклой, а также объяснил, почему российские спортсмены боятся высказывать против так называемой "военной спецоперации" в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!