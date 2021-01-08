Экс-президента ФИФА Блаттера госпитализировали

Бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем, однако его жизни ничего не угрожает.

Как сообщает издание Blick, 84-летнему экс-чиновнику с каждым днем становится все лучше и лучше. Несмотря на это, его дочь Коринна отметила, что сейчас ему нужен отдых и покой. Она не назвала причину госпитализации и попросила оставить ее семью в покое.

Блаттер не впервые сталкивается с проблемами со здоровьем. В 2015 году он попал в реанимацию после коллапса иммунной системы, в 2016-м ему диагностировали рак кожи. Ему также делали серьезную операцию на колене.

Напомним, что Йозеф был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год. В сентябре 2015-го против него открыли криминальное дело, обвинив его в коррупции и финансовых махинациях. В декабре швейцарца и экс-главу УЕФА Мишеля Платини отстранили от футбола на 8 лет, однако позже срок наказания был уменьшен до 6 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блаттер заявил, что ФИФА все еще может отобрать у Катара право на проведение ЧМ-2022.