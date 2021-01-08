Експрезидента ФІФА Блаттера госпіталізували

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Йозеф Блаттер

Колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера госпіталізували через серйозні проблеми зі здоров'ям, однак його життю нічого не загрожує.

Як повідомляє видання Blick, 84-річному ексчиновнику з кожним днем стає все краще й краще. Незважаючи на це, його дочка Корінна зазначила, що зараз йому потрібен відпочинок і спокій. Вона не назвала причину госпіталізації та попросила залишити її сім'ю в спокої.

Блаттер не вперше стикається з проблемами зі здоров'ям. У 2015 році він потрапив у реанімацію після колапсу імунної системи, в 2016-му йому діагностували рак шкіри. Йому також робили серйозну операцію на коліні.

Нагадаємо, що Йозеф був президентом ФІФА з 1998 по 2015 рік. У вересні 2015 року проти нього відкрили кримінальну справу, звинувативши його в корупції та фінансових махінаціях. У грудні швейцарця й ексглаву УЄФА Мішеля Платіні відсторонили від футболу на 8 років, проте пізніше термін покарання був зменшений до 6 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Блаттер заявив, що ФІФА все ще може відібрати у Катару право на проведення ЧС-2022.

ФІФАЙозеф Блаттер