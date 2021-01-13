Экс-помощник Луческу назвал отличия между работой румына и Хацкевича с Михайличенко

Экс-помощник Мирчи Луческу, который в начале 2021 года объявил об уходе из "Динамо", Диего Лонго рассказал, что с приходом румынского специалиста в клубе изменилась организация работы и режим подготовки к матчам.

В интервью изданию Football.ua итальянец также отметил, что румынский специалист и его тренерский штаб улучшили игровую дисциплину в команде. По его словам, футболисты киевлян начали понимать, что от них требуется на поле.

"Я думаю, что ключевые отличия между работой двух предыдущих тренеров (Александром Хацкевичем и Алексеем Михайличенко – Ред.) и тем, что мы имеем сейчас – организация работы команды и ее подготовка к матчам, а также дисциплина. Что я имею ввиду? Сейчас футболисты четко понимают, что нужно делать на футбольном поле. У них есть четкие функции. Также игроки лучше подходят к восстановлению. Мы постоянно контактируем с ними, а они в свою очередь сфокусированы на работе", – заявил Лонго.

Он добавил, что игроки не сразу поняли, что от них требуется, но через некоторое время им удалось преодолеть эти проблемы.

"В первые месяцы нашей работы было много проблем, но со временем игроки подтянули физическую форму, стали лучше понимать тактические требования и их функции на поле, а победами придали им уверенность", – рассказал итальянец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лонго назвал главную проблему "Динамо".