Експомічник Луческу назвав відмінності між роботою румуна та Хацкевича з Михайличенком

Експомічник Мірчі Луческу, який на початку 2021 року оголосив про розірвання контракту з "Динамо", Дієго Лонго розповів, що з приходом румунського фахівця в клубі змінилася організація роботи і режим підготовки до матчів.

В інтерв'ю виданню Football.ua італієць також зазначив, що румунський фахівець і його тренерський штаб поліпшили ігрову дисципліну в команді. За його словами, футболісти киян почали розуміти, що від них вимагається на полі.

"Я думаю, що ключові відмінності між роботою двох попередніх тренерів (Олександром Хацкевичем і Олексієм Михайличенком – Ред.) і тим, що ми маємо зараз, – організація роботи команди та її підготовка до матчів, а також дисципліна. Що я маю на увазі? Зараз футболісти чітко розуміють, що потрібно робити на футбольному полі. У них є чіткі функції. Також гравці краще підходять до відновлення. Ми постійно контактуємо з ними, а вони сфокусовані на роботі", – заявив Лонго.

Він додав, що гравці не відразу зрозуміли, що від них вимагається, але через деякий час їм вдалося подолати ці проблеми.

"У перші місяці нашої роботи було багато проблем, але з часом гравці підтягнули фізичну форму, стали краще розуміти тактичні вимоги та їхні функції на полі, а перемоги надали їм упевненості", – розповів італієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лонго назвав головну проблему "Динамо".