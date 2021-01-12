Ушедший из "Динамо" помощник Луческу назвал главную проблему киевского клуба

Помощник главного тренера "Динамо" Диего Лонго, который 5 января разорвал контракт и покинул команду, считает, что главной проблемой столичного клуба является контроль игры.

По словам итальянца, это достаточно распространенная проблема для молодых команд, у которых не хватает опыта выступлений на самой высоком уровне.

"По ходу сезона игроки не всегда хорошо контролировали ход игры и владели ситуацией. Тренерский штаб должен улучшить умение команды выходить из-под прессинга, справляться с давлением. Мы много работали над этим, но нужно время. В чемпионате Украины мы очень редко сталкиваемся с прессингом", – цитирует Диего football.ua.

Лонго отметил, что по сравнению с прошлым сезоном достигнут значительный прогресс в организации атак.

"Тогда команда играла больше в вертикальной манере. Не очень хорошо контролировали мяч. С приходом в клуб Мирча очень много работал над началом атак, над контролем мяча. Если говорить о стандартах, то мы были не очень результативны, забив всего три гола с угловых", – отметил специалист.

В тоже время Лонго признался, что с таким плотным графиком, когда матч бывает каждые три дня, очень сложно что-то наиграть.

"Во время зимних сборов, а также весной у тренерского штаба появится больше времени, чтобы работать над этим", – подытожил итальянский тренер.

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