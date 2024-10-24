Бывший футболисты сборной России Гильемре и Федор Кудряшов зафиксировали свою поддержку российского террористического государство. Спортсмены посетили временно оккупированный Луганск, "чтобы съездить туда и посмотреть на обстановку", не упомянув о преступной войне, которую РФ ведет против Украины.

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Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" рассказал бразильский вратарь. По словам Гильерме, он согласился на предложение посетить в Луганске детский дом, отметив трудность жизни для местных жителей. При этом он не уточнил, что именно агрессия РФ привела к разрушениям и нищете в регионе.

"Все очень спонтанно произошло. Мы за неделю до нашей поездки встретились с Федей. И от него пошла эта идея. Я даже не думал, сказал, что я его поддерживаю. Поехали без проблем. Страшно ли? В такой ситуации, которая происходит в стране, тем более, когда речь идет о детях, которые находятся и живут на этих территориях… Я вообще о страхе не думаю. Детей нужно поддерживать, раз им нужна помощь. Ребята тоже помогают: Джикия, Соболев, многие другие. У нас сейчас достаточно времени, чтобы съездить туда и посмотреть на обстановку", – сказал Гильерме.

В свою очередь Кудряшов в интервью пропагандистам из kp.ru цинично назвал жизнь в Луганске спокойной. "Я увидел город, который живет обычной жизнью. Прекрасные дороги, все работает, люди на улицах", – сказал он.

Ранее футболисты сборной России Александр Соболев и Георгий Джикия получили грамоты от Минобороны террористического государства за помощь оккупационной армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, решение кремлевского диктатора Владимира Путина дать российское гражданство бразильскому капитану "Зенита" назвали "катастрофой для всего русского спорта".

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