Футболисты сборной России Александр Соболев и Георгий Джикия получили благодарности от министерства обороны РФ за помощь армии террористического государства в преступной войне против Украины. Спортсменов отметили за передачу "имущества для выполнения боевых задач".

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Об этом информирует портал Sport24. Кроме Соболева и Джикии грамоты также были вручены вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву и полузащитнику "Пари НН" из Нижнего Новгорода Станиславу Магкееву. Всех их официально признали причастными к убийствам украинцев и другим преступлениям.

"Футболисты присылали гуманитарную помощь подразделениям добровольческого корпуса МО РФ, а также доставляли имущество для выполнения боевых задач", – говорится в пояснении.

Джикия и Соболев являются действующими игроками сборной России. Первый хоть и не вызывался в команду с 2023 года, но в мае-2024 отдельно подчеркнул, что не завершал международную карьеру. Акинфеев отыграл 110 матчей за страну-агрессорку, став вторым в истории по количеству поединков в составе сборной РФ.

Напомним, что сборные России и клубные команды отстранены от международных турниров за вторжение РФ в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что представителей РФ вернут в международные турниры через два года после окончания войны в Украине.

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