Экс-футболист сборной Украины забил гол на 11-й секунде, установив рекорд. Видео

Максим Иншаков
Футбол
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Алексей Гуцуляк

Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк забил один из самых быстрейшийх голов в истории украинского футбола. 23-летний экс-игрок молодежной и юношеской сборных Украины отметился на 11-й секунде матча против "Ворсклы", установив рекорд сезона в Премьер-лиге.

Гуляк забил на 11-й секунде

После розыгрыша с центра поля португалец Нельсон Монте отдал длинную диагональ на ход Гуцуляку. Хавбек одним обработал мяч, ушел от защитника и точно отправил круглый снаряд в сетку.

Если судить по таймеру телевизионной картинки гол был забит на 9-й секунде, однако стоит отметить, что режиссеры трансляции включили электронный секундомер позже, чем свои часы на руке включил главный арбитр.

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Гуцуляк забил на 1-й минуте

Напомним, что рекорд УПЛ принадлежит Роману Яремчук. В 2016 году в то время нападающий "Александрии" забил в ворота "Ворсклы" уже на 8-й секунде.

В итоге матч 16-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Ворскла" завершился со счетом 5:1.

Матч завершился со счетом 5:1

Напомним, что Гуцуляк перешел в "Днепр-1" в августе 2021 года. До января 2020-го Алексей выступал за черниговскую "Десну", куда перешел из львовских "Карпат" за 300 тыс евро.

Алексей Гуцуляк

В составе "северян" он провел 33 матча, отметившись двумя голами и семью ассистами. Его соглашение с "Десной" было действительно до лета 2022-го года, однако "Днепр-1" выкупил контракт игрока.

Гуцуляк выступал за Карпаты

По данным авторитетного портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет 900 000 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября одноклубник Гуцуляка Артем Довбик оформил один из быстрейших дублей в истории Премьер-лиги Украины.

Артем Довбик

Футболист "желто-синей" сборной в матче 15-го тура забил в ворота "Александрии" два гола с интервалом в 67 секунд.

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