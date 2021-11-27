Экс-футболист сборной Украины забил гол на 11-й секунде, установив рекорд. Видео

Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк забил один из самых быстрейшийх голов в истории украинского футбола. 23-летний экс-игрок молодежной и юношеской сборных Украины отметился на 11-й секунде матча против "Ворсклы", установив рекорд сезона в Премьер-лиге.

После розыгрыша с центра поля португалец Нельсон Монте отдал длинную диагональ на ход Гуцуляку. Хавбек одним обработал мяч, ушел от защитника и точно отправил круглый снаряд в сетку.

Если судить по таймеру телевизионной картинки гол был забит на 9-й секунде, однако стоит отметить, что режиссеры трансляции включили электронный секундомер позже, чем свои часы на руке включил главный арбитр.

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Напомним, что рекорд УПЛ принадлежит Роману Яремчук. В 2016 году в то время нападающий "Александрии" забил в ворота "Ворсклы" уже на 8-й секунде.

В итоге матч 16-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Ворскла" завершился со счетом 5:1.

Напомним, что Гуцуляк перешел в "Днепр-1" в августе 2021 года. До января 2020-го Алексей выступал за черниговскую "Десну", куда перешел из львовских "Карпат" за 300 тыс евро.

В составе "северян" он провел 33 матча, отметившись двумя голами и семью ассистами. Его соглашение с "Десной" было действительно до лета 2022-го года, однако "Днепр-1" выкупил контракт игрока.

По данным авторитетного портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет 900 000 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября одноклубник Гуцуляка Артем Довбик оформил один из быстрейших дублей в истории Премьер-лиги Украины.

Футболист "желто-синей" сборной в матче 15-го тура забил в ворота "Александрии" два гола с интервалом в 67 секунд.