Экс-футболист сборной России возмутился санкциями против РФ в спорте. Ему напомнили о 'Z-оргии в Лужниках'

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малофеев попал под едкие насмешки после того, как заявил о том, что спорт должен оставаться вне политики, о чем "на западе никогда не слышали". Комментируя санкции в отношении российских спортсменов, экс-футболист назвал ситуацию вокруг соотечественников дикостью.

"С учетом всех тенденций и вводимых новых санкций, может, те же УЕФА и ФИФА захотят отнять все медали у нашей сборной России? Может дойти до того, что вычеркнут победы и успехи сборной СССР в 1960 году? Отнимут медали и вычеркнут из истории победы ЦСКА и "Зенита" в Кубке УЕФА? Можно ожидать все от этого спортивного "мира", вплоть до того, что Льва Яшина лишат "Золотого мяча" – это будет дикостью всего спорта в целом. Спорт, который вне политики? Судя по всему, на западе о таком никогда не слышали", – написал Малофеев на своей странице в социальной сети Instagram.

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На портале Sports.ru экс-вратарю сборной России напомнили об участии спортсменов в митинге-концерте в Лужниках. "О спорте вне политики надо говорить спортсменам во время митинга-концерта", "Если спорт вне политики, то что же тогда толпы спортсменов делали на Z-оргии в Лужниках неделю назад?", "Спорт вне политики? Достаточно посмотреть на многочисленных спортсменов-депутатов из Госдумы", "Тату на лоб сделай в виде определенной буквы. Чтобы все видели – кто есть кто", – написали читатели в комментариях.

Отметим, что в феврале 2012-го Малафеев был зарегистрирован доверенным лицом главаря Кремля Владимира Путина на очередных выборах президента России.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что на месте поляков тоже требовал бы отстранения соперника от стыковых матчей ЧМ-2022 на фоне вторжения РФ в Украину.

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