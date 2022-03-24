Экс-футболист сборной России возмутился санкциями против РФ в спорте. Ему напомнили о "Z-оргии в Лужниках"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
Экс-футболист сборной России возмутился санкциями против РФ в спорте. Ему напомнили о 'Z-оргии в Лужниках'
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малофеев попал под едкие насмешки после того, как заявил о том, что спорт должен оставаться вне политики, о чем "на западе никогда не слышали". Комментируя санкции в отношении российских спортсменов, экс-футболист назвал ситуацию вокруг соотечественников дикостью.

"С учетом всех тенденций и вводимых новых санкций, может, те же УЕФА и ФИФА захотят отнять все медали у нашей сборной России? Может дойти до того, что вычеркнут победы и успехи сборной СССР в 1960 году? Отнимут медали и вычеркнут из истории победы ЦСКА и "Зенита" в Кубке УЕФА? Можно ожидать все от этого спортивного "мира", вплоть до того, что Льва Яшина лишат "Золотого мяча" – это будет дикостью всего спорта в целом. Спорт, который вне политики? Судя по всему, на западе о таком никогда не слышали", – написал Малофеев на своей странице в социальной сети Instagram.

Видео дня
Вячеслав Малофеев.
Малофеев возмутился санкциями в отношении России в спорте.

На портале Sports.ru экс-вратарю сборной России напомнили об участии спортсменов в митинге-концерте в Лужниках. "О спорте вне политики надо говорить спортсменам во время митинга-концерта", "Если спорт вне политики, то что же тогда толпы спортсменов делали на Z-оргии в Лужниках неделю назад?", "Спорт вне политики? Достаточно посмотреть на многочисленных спортсменов-депутатов из Госдумы", "Тату на лоб сделай в виде определенной буквы. Чтобы все видели – кто есть кто", – написали читатели в комментариях.

В сети высмеяли Малофеева.
Болельщики напомнили Малофееву о политике в спорте.

Отметим, что в феврале 2012-го Малафеев был зарегистрирован доверенным лицом главаря Кремля Владимира Путина на очередных выборах президента России.

Олимпийский чемпион Евгений Рылов в Лужниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что на месте поляков тоже требовал бы отстранения соперника от стыковых матчей ЧМ-2022 на фоне вторжения РФ в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
Война в Украине 2022Вторжение России в Украинусборная России по футболуstopwar