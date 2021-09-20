Эгоистично и глупо: экс-футболист сборной Украины прошелся по Петракову из-за конфликта с Малиновским

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков поступил очень нелогично, отказавшись от услуг полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского. Не вызвав игрока на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 с Финляндией (9 октября) и Боснией (12 октября), наставник продемонстрировал собственную эгоистичность.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter выразил бывший футболист "желто-синих" Евгений Левченко. Он подчеркнул, что Петраков обязан объяснить болельщикам и журналистам свое решение.

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"Долго пытался понять логику Петракова. И не могу понять почему не вызван Малиновский. Играет в топ-чемпионате, в конфликтах замечен не был, профессионал. Тренер должен объяснить, как игроку, так и общественности, свое решение. Нелогично, эгоистично, глупо", – написал Евгений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков заявил, что Руслан Малиновский якобы обиделся на тренера из-за того, что не попал в основной состав сборной Украины на матч квалификации к Мундиалю-2022 в Францией (1:1).

Позже он сообщил, что игрок принял решение покинуть расположение национальной команды перед спаррингом с Чехией. В свою очередь сам Малиновский заявил, что тренер в разговорах с другими футболистами заявил о необходимости отказаться от вызова Руслана из тактических соображений.