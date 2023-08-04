Единственный украинец в истории 'Барселоны' перешел в 'Шахтер'

Бывший футболист сборной Украины Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в донецкий "Шахтер". 36-летний центральный защитник, который единственный из наших соотечественников выступал за каталонскую "Барселону", подписал контракт с "горняками" до конца июня 2024 года.

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Об этом информирует официальный сайт донецкого клуба. Чигринский является воспитанником "Шахтера", в составе которого дебютировал в 2004 году. Спустя пять лет, он перебрался в каталонскую "Барселону" за 25 миллионов евро и выиграл с "блаугранас" чемпионат Испании.

Проведя в "Барсе" лишь один сезон, защитник вернулся в "Шахтер", который заплатил за игрока 15 млн евро. Следующие пять сезонов Чигринский больше лечился, чем играл, и в 2015 году ушел в "Днепр", а после этого отправился в Грецию, где играл за АЕК и "Ионикос".

В активе Дмитрия 29 матчей в составе сборной Украины, а с молодежной командой он стал вице-чемпионом Европы 2006 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик станет игроком испанской "Жироны".

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