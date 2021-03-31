Дзидзьо не будет исполнять гимн перед матчем Украина – Казахстан

Знаменитый украинский артист Михаил Дзидзьо Хома не будет исполнять национальный гимн перед матчем отбора чемпионата мира-2022 против Казахстана.

Как сообщал телеканал "Футбол", основную песню страны будет исполнять известная певица Злата Огневич.

Чем связана замена, не уточняется. Напомним, что Дзидзьо исполнял гимн перед прошлым поединком "сине-желтых" с Финляндией и тогда на первом куплете на стадионе пропал звук.

Ранее Хома заявил, что сделал бы государственным гимном песню "Молитва за Украину" ("Боже великий, єдиний") вместо "Ще не вмерла Україна" .

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые перед широкой публикой Михаил Хома исполнил Гимн Украины на стадионе "Металлист" в Харькове перед футбольным матчем "Украина-Литва" в октябре 2019 года. Тогда его выступление вызвало бурную реакцию у украинцев. Также DZIDZIO восхитил исполнением гимна в центре Киева на День Независимости Украины вместе с симфоническим оркестром на Софийской площади.