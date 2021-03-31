Дзідзьо не буде виконувати гімн перед матчем Україна – Казахстан

Знаменитий український артист Михайло Дзідзьо Хома не буде виконувати національний гімн перед матчем відбору чемпіонату світу-2022 проти Казахстану.

Як повідомляв телеканал "Футбол", основну пісню країни виконуватиме відома співачка Злата Огневич.

Чим пов'язана заміна, не уточнюється. Нагадаємо, що Дзідзьо виконував гімн перед минулим поєдинком "синьо-жовтих" із Фінляндією і тоді на першому куплеті на стадіоні зник звук.

Раніше Хома заявив, що зробив би державним гімном пісню "Молитва за Україну" ("Боже великий, єдиний") замість "Ще не вмерла Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, уперше перед широкою публікою Михайло Хома виконав Гімн України на стадіоні "Металіст" у Харкові перед футбольним матчем "Україна – Литва" в жовтні 2019 року. Тоді його виступ викликав бурхливу реакцію в українців. Також DZIDZIO захопив виконанням гімну в центрі Києва на День Незалежності України разом із симфонічним оркестром на Софійській площі.