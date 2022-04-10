Джокер сборной Украины по футболу не сдержал слез, вспоминая про Бучу: все разрывается внутри

Футболист "Днепра-1" Артем Довбик с трудом сдержал эмоции, рассказывая о войне в Украине. У форварда наворачиваются слезы на глаза, когда он видит ситуацию в Киевской области и в оккупированных городах страны.

"Все разрывается внутри. Смотришь на то, что было в Буче, и слезы льются. Ты ничего не можешь поделать с этим, от тебя ничего не зависит", – заявил 24-летний футболист в эфире "Футбол News".

После начала военных действий Артем вместе с супругой переехали в Черкассы. Спортсмен думал, что там будет свободнее, но когда и возле Умани начались взрывы, вывез жену за границу.

"Это был нелегкий период – 350 км в Винницу мы ехали два дня, а приехав там началось бомбардировка аэропорта", – отметил Довбик.

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Артем считает, что главная команда нашей страны, это ВСУ.

"Судьба всех украинцев сейчас в их руках. Глядя на то, как они отражались от неприятеля, переходили в контратаки, у меня такая вера, гордость. Хочется пожелать им сил, чтобы эта война поскорее закончилась. Они – настоящие герои в наших глазах и сердцах", – сказал Довбык.

Отметим, что Артем, ставший настоящий "джокером" сборной Украины и удачно выходящий на замену, минувшим летом на Евро-2020 запомнился голом в ворота сборной Швеции.

Этот удар вывел нашу команду в четвертьфинал.

Кроме того, Артем отметился голом в решающем матче отбора к ЧМ-2022 с Боснией. На 79-й минуте он сделал счет 2:0 в пользу команды Александра Петракова и "желто-синие" оформили второе месте в группе.