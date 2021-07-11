Молодой англичанин, о котором уже мечтают все топ-клубы мира.

Джейдон Санчо – уроженец Лондона. С 7 лет начал заниматься в академии футбольного клуба Уотфорд. В 14-летнем возрасте академия Манчестер Сити выкупила игрока за 66 тысяч фунтов.

В мае 2017-го года председатель Манчестер Сити назвал троих игроков академии Сити, которые имеют хорошие шансы на то, чтобы оказаться в первой команде. Ими были: Фил Фоден, Браим Диас и Джейдон Санчо.

Джейдона Санчо не устраивали туманные перспективы на туманном альбионе в составе Сити и летом 2017-го года представители игрока начали искать ему варианты продолжения его игровой карьеры.

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На горизонте появились представители дортмундской Боруссии, которые вели длительные и сложные переговоры с Манчестер Сити. Дортмундцам удалось закрыть переход молодого англичанина в последний день трансферного окна – 31 августа 2017-го года.

По разным оценкам Боруссия заплатила за тогда еще не особо известного английского тинейджера от 8 до 10 миллионов фунтов.

Изначально казалось, что Цорк и компания с ума сошли выкладывать такую солидную сумму за какого-то английского "ноунейма". Сейчас же их называют гениями селекционной работы, а оценочная стоимость Санчо уже перевалила отметку в 100 миллионов евро.

Джейдон стал первым игроком сборной Англии, который родился в третьем тысячелетии.

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