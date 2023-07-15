Криштиану Роналду получил зарплату и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Впервые с 2017 года (и в третий раз в целом) нападающий арабского "Аль-Насра" Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Зарплата 38-летнего футболиста сборной Португалии в 136 млн долларов позволила ему попасть в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий годовой заработок спортсмена в 2023 году.

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Роналду отобрал титул у Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года с примерно 130 миллионами долларов (103 миллиона фунтов стерлингов).

Рекордный доход Роналду состоит из 46 миллионов долларов прямого заработка на футбольном поле и 90 миллионов долларов за его пределами.

После несколько разочаровывающего второго периода в "Манчестер Юнайтед" Роналду ушел в январе 2023 года в команду Саудовской Аравии. Он получил выгодный контракт, который почти удвоил его зарплату до примерно 75 миллионов долларов.

В дополнение к своему пожизненному контракту с Nike Роналду также зарабатывает деньги на своих товарах под брендом CR7.

Forbes рассчитывал заработок спортсменов на основе данных, полученных от инсайдеров отрасли, новостных сообщений и баз данных о зарплатах.

Цифры заработков на поле включали в себя заработную плату, призовые деньги и бонусы, в то время как заработок за пределами поля представляет собой оценку спонсорских сделок, гонораров за выступления, памятных вещей и доходов от лицензий, а также денежных доходов от любого бизнеса, в котором спортсмен имеет значительный интерес.

Они не включают процентные платежи или дивиденды от инвестиционного дохода, но учитывают выплаты от долей, которые продали спортсмены.

Завершают тройку самых высокооплачиваемых спортсменов 2022-2023 годов два других футболиста: Лионель Месси - 130 млн и Килиан Мбаппе - 120 млн.

Леброн Джеймс , занявший четвертое место с 119 млн долларов, установил рекорд по самому высокому годовому заработку для баскетболиста в 2023 году, в то время как Канело Альварес, занявший пятое место, установил рекорд самый высокий годовой доход боксера в 2023 году - 110 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду стал первым в футболистом в истории, который провел 200 матчей за национальную сборную. Это достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннеса.

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