Такого еще не было: сборная Украины по футболу может получить неожиданное усиление из Англии

Защитник английского "Вулверхэмптона" Макс Килман вновь рассматривается Украинской ассоциацией футбола (УАФ) как кандидат на получение гражданства нашей страны. Организация предметно изучает соответствующий вопрос, а главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров не прочь видеть 26-летнего центрбека в национальной команде.

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Об этом сам Ребров рассказал в интервью порталу FanDay. По его словам, Килман действительно способен усилить центральную линию обороны сборной Украины, которая сейчас борется за путевку на чемпионат Европы 2024 года. Наставник нашей команды отметил, что УАФ работает над приглашением основного защитника середняка Премьер-лиги.

"Я не юрист и не могу оценить, как скоро у него будет возможность играть за команду. Килмана я начну рассматривать не раньше, чем он получит украинское футбольное гражданство. Возможно, в УАФ знают, как двигается этот вопрос. У нас много сильных кандидатов, некоторые из них уже сейчас хорошо играют в Европе. Никто из тренеров не откажется от хорошего игрока. Про Килмана давайте поговорим после того, как он получит гражданство. Он выступал за английскую сборную по мини-футболу", – прокомментировал Ребров.

Отметим, что Килман родился в семье выходцев из Украины. Еще в 2020 году он заявил о своем желании выступать за украинскую национальную сборную. В минувшем сезоне он провел 41 матч за "Вулверхэмптон". Ранее за "сине-желтых" выступали натурализованные игроки из России, Бразилии, Сербии и Беларуси. Макс может стать первым англичанином в истории нашей команды.

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