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"Динамо" узнало первых соперников в новом еврокубковом сезоне: с кем сыграют киевляне, "Днепр-1" и "Ворскла"

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
2,2 т.
'Динамо' узнало первых соперников в новом еврокубковом сезоне: с кем сыграют киевляне, 'Днепр-1' и 'Ворскла'

Представители украинской футбольной Премьер-лиги в европейских клубных турнирах узнали, кто может стать их соперниками в новом сезоне. СК "Днепр-1" получил возможного оппонента по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов, а киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" – на аналогичной стадии Лиги конференций.

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Об этом стало известно по итогам жеребьевок соревнований, которые состоялись в понедельник, 24 июля. В чемпионской Лиге "Днепру-1" достался в соперники французский "Марсель", цвета которого защищает лидер сборной Украины Руслан Малиновский. Однако перед этим подопечным Александра Кучера необходимо пройти во втором отборочном раунде греческий "Панатинаикос".

"Динамо" узнало первых соперников в новом еврокубковом сезоне: с кем сыграют киевляне, "Днепр-1" и "Ворскла"
"Динамо" узнало первых соперников в новом еврокубковом сезоне: с кем сыграют киевляне, "Днепр-1" и "Ворскла"

Киевское "Динамо" начнет еврокубковый сезон противостоянием с победителем пары "Арарат" (Армения) – "Арис" (Греция). "Ворскле" же в случае победы над грузинской "Дилой" предстоит побороться за путевку в плей-офф квалификации Лиги конференций с кипрским АПОЭЛ или сербской "Воеводиной".

Напомним, что донецкий "Шахтер" автоматически попал в групповой турнир Лиги чемпионов, взяв золото украинского первенства. А еще один представитель нашей страны, луганская "Заря", стартует с заключительного отборочного раунда Лиги Европы.

"Динамо" узнало первых соперников в новом еврокубковом сезоне: с кем сыграют киевляне, "Днепр-1" и "Ворскла"
"Динамо" узнало первых соперников в новом еврокубковом сезоне: с кем сыграют киевляне, "Днепр-1" и "Ворскла"

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