'Динамо' узнало первых соперников в новом еврокубковом сезоне: с кем сыграют киевляне, 'Днепр-1' и 'Ворскла'

Представители украинской футбольной Премьер-лиги в европейских клубных турнирах узнали, кто может стать их соперниками в новом сезоне. СК "Днепр-1" получил возможного оппонента по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов, а киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" – на аналогичной стадии Лиги конференций.

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Об этом стало известно по итогам жеребьевок соревнований, которые состоялись в понедельник, 24 июля. В чемпионской Лиге "Днепру-1" достался в соперники французский "Марсель", цвета которого защищает лидер сборной Украины Руслан Малиновский. Однако перед этим подопечным Александра Кучера необходимо пройти во втором отборочном раунде греческий "Панатинаикос".

Киевское "Динамо" начнет еврокубковый сезон противостоянием с победителем пары "Арарат" (Армения) – "Арис" (Греция). "Ворскле" же в случае победы над грузинской "Дилой" предстоит побороться за путевку в плей-офф квалификации Лиги конференций с кипрским АПОЭЛ или сербской "Воеводиной".

Напомним, что донецкий "Шахтер" автоматически попал в групповой турнир Лиги чемпионов, взяв золото украинского первенства. А еще один представитель нашей страны, луганская "Заря", стартует с заключительного отборочного раунда Лиги Европы.

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