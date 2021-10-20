Дубль Месси принес победу ПСЖ над 'Лейпцигом': видеообзор матча Лиги чемпионов

Среди результатов Лиги чемпионов 19 октября выделяется волевая победа французского ПСЖ над немецким "Лейпцигом". Парижане выиграли второй раз подряд в элитном еврокубке благодаря лидерам своей атаки – Килиану Мбаппе и Лионелю Месси.

Француз открыл счет ударом с линии штрафной уже на 9-й минуте. Однако в начале второго тайма гости повели в счете после голов Андре Силвы и Норди Мукиеле. Но на 67-й минуте Месси восстановил равновесие после паса Мбаппе, а на 74-й реализовал 11-метровый за нарушение правил против молодого коллеги – 3:2. В добавленное время Килиан также мог оформить дубль, но с пенальти отправил мяч выше ворот. Смотрите обзор поединка на "Парк-де-Пренс".

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