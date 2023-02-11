Депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя слова министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене о том, что 35 стран будут бойкотировать Париж-2024, вспомнила про Игры-1980 в Москве. Тогда в столицу СССР отказалось приезжать 64 страны, но МОК все равно принял решение проводить Олимпиаду.

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"Были и другие бойкоты, они постоянно, чуть ли не с Олимпиады 2008 года. 35 стран – не страшная цифра, если брать историю Олимпийских игр. Если эти страны будут по каким-то политическим моментам бойкотировать, то есть олимпийская хартия – если страна по политике бойкотирует, то следующие два цикла они отсутствуют. Если им так хочется наказывать своих спортсменов... Но вопрос будет к МОК и к решению, которое будет принято", – сказала Роднина в интервью СЭ.

После такого пафоса об исключительности России, на трехкратную олимпийскую чемпионку в спортивной гимнастике посыпался шквал негативных комментариев от соотечественников.

"Скорее эти 35 стран и выступят, чем Россия и Беларусь", "Сука, как бесит все это. Сюр какой то, уходили, даже уползали из этого дерьма по см и за короткое время семимильными шагами радуясь и добровольно погружаемся в это дерьмище..." – возмущаются юзеры.

Фанаты считают, что никто не будет жертвовать Францией на ее домашней Олимпиаде.

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