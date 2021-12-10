18-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, результаты, обзоры, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 10-12 декабря проходят заключительные в нынешнем году матчи национального первенства. В турнире лидируют "Динамо" и "Шахтер", которые набрали по 44 очка.

Киевляне в 18-м туре сыграют дом с луганской "Зарей", а донецкая команда отправится на выезд в Александрию.

По традиции болельщики могут увидеть матчи на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию календарь игр, результаты и расписание трансляций.

Премьер-лига Украины. 18-й тур

10 декабря (пятница)

"Мариуполь" – "Днепр-1" 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 35, пенальти Довбик, 0:2 – 75, пенальти Пихаленок, 0:3 – 78 Билл.

Видео дня

"Мариуполь" – Турбаевский, Драмбаев, Меличенко, Мампасси, Стасюк, Топалов (Спировски, 69), Петерман (Хромей, 69), Кащук, Мишнев, Очеретько (Микитишин, 83), Холод (Шостак, 52).

"Днепр-1" – Кожокару, Дубинчак, Сваток (Логинов, 83), Монте, Кравченко (Лучкевич, 56), Гуцуляк (Ярмолюк, 83), Пихаленок, Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 76), Назаренко (Билл, 77), Довбик.

Предупреждения: Меличенко (30), Кащук (34), Кравченко (42), Пихаленок (52), Стасюк (56), Мампасси (75).

Удаление: Кащук (45).

"Ингулец" – "Десна" 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 34 Поспелов, 2:0 – 47 Полегенько, 2:1 – 56 Дегтярев.

"Ингулец" – Шуст, Полегенько, Поспелов, Бен-Салем, Опанасенко, Лупашко, Коваленко (Смоляков, 83), Шишка, Козак (Коробенко, 87), Запорожец, Стефен (Бартулович, 78).

"Десна" – Мысак, Селин, Сафронов, Волошин, Цымбалюк (Будковский, 46), Болбат, Юрченко, Арвеладзе (Картушов, 69), Завийский, Дегтярев, Безбородько (Шевцов, 75).

Предупреждения: Коваленко (63), Дегтярев (69), Селин (71), Опанасенко (77), Сафронов (90).

Удаление: Опанасенко (85).

11 декабря (суббота)

14:00. "Александрия" – "Шахтер", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Александр Шандор

Арбитр VAR: Николай Балакин

17:00. "Верес" – "Рух", "Футбол 2"

Луцк, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Виталий Романов

19:30. "Львов" – "Ворскла", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Ярослав Козык

12 декабря (воскресенья)

14:00. "Черноморец" – "Металлист-1925", "Футбол 1"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Анастасия Романюк

17:00. "Динамо" – "Заря", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Катерина Монзуль

19:30. "Колос" – "Минай", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Виталий Блавацкий

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 9 декабря, умер знаменитый суперфан киевского "Динамо" Парамон.