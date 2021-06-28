"Динамо" взяло на сборы воспитанника "Шахтера", ставшего лучшим бомбардиром УПЛ

В понедельник, 28 июня, "Динамо" отправилось на первый предсезонный сбор в составе 29 футболистов. В Швейцарию с командой полетел воспитанник "Шахтера" Владислав Кулач, который стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги (УПЛ) в сезоне 2020/21, играя за "Ворсклу".

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, также в список попали полузащитники Денис Антюх (экс-игрок "Колоса") и Андрей Коробенко (еще один воспитанник "Шахтера", в прошлом сезоне выступал за "Ингулец"). Полностью состав киевлян на первом тренировочном сборе выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун;

Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко;

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Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В. Волошин, Н. Волошин, Коробенко, Антюх;

Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач.

Планируется, что в рамках сбора "Динамо" проведет четыре контрольных матча. Их расписание выглядит следующим образом:

1 июля. "Динамо" – "Базель" (Швейцария). Веве, 20:00

3 июля. "Динамо" – "Лозанна" (Швейцария). Лозанна, 16:00

5 июля. Соперник уточняется.

7 июля. "Динамо" – "Люцерн" (Швейцария). Люцерн, 17:00

Отметим, что Кулач, Антюх и Коробенко стали свободными агентами после окончания сезона 2020/21 и могут подписать контракт с киевлянами, если сумеют впечатлить наставника клуба Мирчу Луческу.

На счету первого 15 голов в 21 матче УПЛ. В списке лучших бомбардиров экс-нападающий "Ворсклы" опередил лидера столичной команды Виктора Цыганкова (12 голов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно об уходе из "Динамо" бразильского легионера Клейтона и датского полузащитника Миккеля Дуэлунда. Кроме того, итальянский "Дженоа" якобы заинтересован в приобретении нападающего Владислава Супряги, которого называют "новым Андреем Шевченко".