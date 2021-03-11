"Динамо" – "Вильярреал": обзор матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" не смогло навязать свою игру испанскому "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Подопечные Мирчи Луческу на поле столичного НСК "Олимпийский" уступили со счетом 0:2.

Голы в поединке забили два центральных защитника на 30-й и 52-й минутах. Киевляне выглядели абсолютно на равных, но судьбу встречи сыграла катастрофическая неточность украинских футболистов. "Динамо" за 90 минут игрового времени нанесло 0 ударов в створ ворот. "Вильярреал" сделал 6 "выстрелов" в рамку, из них 2 оказались результативными.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этой битвы.

"Динамо" Украина – "Вильярреал" Испания 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 30 Пау Торрес, 0:2 – 52 Альбиоль.

Динамо – Бущан, Кендзера (Караваев, 84), Миколенко, Забарный, Сирота, Буяльский, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 68), Сидорчук (Андриевский, 68), Родригеш, Беседин.

Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес (Фунес Мори, 46), Педраса, Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 85), Капу, Чуквуэзе (Коста, 84), Пако Алькасер (Бакка, 63), Жерар Морено (Алекс Баэна, 90).

Предупреждения: Сидорчук (9), Педраса (24), Капу (65).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге разгромило "Минай" из одноименного села в Ужгородском районе Закарпатской области.