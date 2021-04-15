"Динамо" знизить ціну на "нового Шевченка" – ЗМІ

"Динамо" готове знизити ціну на свого нападника Владислава Супрягу, який після зимового міжсезоння перестав бути гравцем основного складу.

Про це виданню TuttoMercatoWeb повідомили джерела в Україні. Відзначається, що в "Дніпрі-1", кольори якого футболіст захищав у сезоні 2019/20, він забивав багато голів завдяки контратакувальному стилю гри команди, а наставник київського клубу Мірча Луческу надає перевагу побудові позиційних атак через фланги з форвардом Артемом Бесєдіним на вістрі.

В інформагентстві нагадали, що в літньо-осіннє міжсезоння 2020 року в послугах Супряги була зацікавлена "Болонья". Тоді італійці пропонували за українця 10 мільйонів євро, але керівництво "Динамо" не погодилося на зниження ціни, встановленої на позначці в 15 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Владислав взяв участь у 29 матчах команди в усіх турнірах, забив 3 голи і віддав 5 результативних передач. Його вартість за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 7,5 мільйона євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянам запропонували обміняти Супрягу, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав новим Шевченком, та іншого свого нападника Назарія Русина на форварда збірної України та "Дніпра-1" Артема Довбика.