'Динамо' – 'Шахтер': где смотреть центральный матч УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в субботу, 22 апреля, встретятся друг с другом в центральном матче 22-го тура розыгрыша Премьер-лиги. Столичной команде необходима только победа, чтобы сохранить шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.

Видео дня

Игра состоится на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".

Любители футбола смогут наблюдать за игрой благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2. Он также доступен на видеосервисах Megogo и Volia TV.

Также игру можно будет посмотреть на официальном канале киевского "Динамо" в YouTube, а также интернет-площадках проектов Football Hub и Профутбол Digital.

Отметим, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" идет на четвертом месте, отставая от лидирующих "горняков" на 12 очков. В то же время киевлян разделяет пять очков с "Днепром-1", который занимает второе место. При этом днепряне имеют матч в запасе.

В первом круге "Шахтер" был сильнее "Динамо". Команда Игора Йовичевича на НСК "Олимпийский" обыграла принципиального соперника – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский СМИ раскрыли детали будущего сотрудничества Мирчи Луческу и "Динамо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!