'Динамо' – 'Шахтер': онлайн-трансляция матча 22-го тура УПЛ

Киевское "Динамо" в центральном матче 22-го тура Премьер-лиги Украины принимает на своем поле своего главного соперника – донецкий "Шахтер". Команда Мирчи Луческу обязана выигрывать, если хочет остаться в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Видео дня

Игру примет столичный стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер". Начало – в 17:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

Любители футбола смогут наблюдать за игрой благодаря прямой трансляции на телеканале "2+2". Он также доступен на видеосервисах Megogo и Volia TV.

Также игру можно будет посмотреть на официальном канале киевского "Динамо" в YouTube, а также интернет-площадках проектов Football Hub и "Профутбол Digital".

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

Фаворитом поединка считается гостевая команда. Ставки на победу подопечных Игора Йовичевича принимаются с коэффициентом 1,98.

Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 3,60.

СУДЬЯ НА "ДИНАМО" – "ШАХТЕРА"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Виталий Романов из Днепра. Помогать ему будут лайнсмены Владимир Володин из Херсона и Александр Корнейко из Миргорода. Роль четвертого рефери исполнит Кристина Козорог (Киевская область).

Также на матче будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой проследит еще один представитель Херсона Игорь Пасхал.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Йожеф Сабо, легендарный футболист "Динамо":

– "Динамо" будет очень тяжело. Единственное, что им может помочь, – это быстрый гол. Я уверен, что "Шахтер" победит с разницей в два мяча. Ставлю на 3:1. В "Динамо" пришла молодежь, которая не соответствует матчам высшего уровня. Вместо того чтобы отдать вперед, они пасуют назад. Не могут остановить мяч, он от них просто отскакивает.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Шепелев, Ванат, Бенито

"Шахтер": Трубин – Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили, Михайличенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Келси, Сикан

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В первом круге "Шахтер" был сильнее "Динамо". Команда Игора Йовичевича в НСК "Олимпийский" обыграла принципиального соперника – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев ответил на вопрос, почему отказывается переходить на украинский язык.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!