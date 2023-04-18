newspaper
img

СМИ раскрыли будущее Луческу в "Динамо"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
4,4 т.
СМИ раскрыли будущее Луческу в 'Динамо'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу по окончании сезона покинет столичную команду и вернется в родную Румынию. Опытному специалисту надоело жить в постоянных разъездах, что в силу возраста он переносит достаточно трудно.

Видео дня

Об этом информирует авторитетное издание Gazeta Sporturilor. По данным румынских журналистов, Луческу "через несколько месяцев пожмет руку Игорю Суркису и уедет из Киева, чтобы навсегда вернуться домой". 78-летний специалист при этом не намерен завершать карьеру в футболе.

Мирча Луческу
Игорь Суркис

Предполагается, что он займет пост технического директора бухарестского "Рапида", который он дважды тренировал в конце 90-х, завоевав с клубом все три национальных трофея – "золото" чемпионата, Кубок страны и Суперкубок.

"Мне будет тяжело сидеть без дела, я вижу, что делаю..." – приводит слова Луческу газета. Отметим, что "Рапид" уже 16 лет не имеет в своем активе громких побед. В 2007-м клуб выиграл Кубок и Суперкубок Румынии.

СМИ раскрыли будущее Луческу в "Динамо"
СМИ раскрыли будущее Луческу в "Динамо"

Луческу возглавил киевского "Динамо" летом 2020 года. За это время команда провел под его руководством 102 матча (58 побед, 18 ничьих, 26 поражений).

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу рассказал о болезни, которая может стоить ему продолжения карьеры. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!