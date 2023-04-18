СМИ раскрыли будущее Луческу в 'Динамо'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу по окончании сезона покинет столичную команду и вернется в родную Румынию. Опытному специалисту надоело жить в постоянных разъездах, что в силу возраста он переносит достаточно трудно.

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Об этом информирует авторитетное издание Gazeta Sporturilor. По данным румынских журналистов, Луческу "через несколько месяцев пожмет руку Игорю Суркису и уедет из Киева, чтобы навсегда вернуться домой". 78-летний специалист при этом не намерен завершать карьеру в футболе.

Предполагается, что он займет пост технического директора бухарестского "Рапида", который он дважды тренировал в конце 90-х, завоевав с клубом все три национальных трофея – "золото" чемпионата, Кубок страны и Суперкубок.

"Мне будет тяжело сидеть без дела, я вижу, что делаю..." – приводит слова Луческу газета. Отметим, что "Рапид" уже 16 лет не имеет в своем активе громких побед. В 2007-м клуб выиграл Кубок и Суперкубок Румынии.

Луческу возглавил киевского "Динамо" летом 2020 года. За это время команда провел под его руководством 102 матча (58 побед, 18 ничьих, 26 поражений).

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу рассказал о болезни, которая может стоить ему продолжения карьеры.

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