"Динамо" предложили обменять "нового Шевченко" на нападающего сборной Украины

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло высказал мнение, что "Динамо" оказалось бы в выигрыше, если бы обменяло своих нападающих Владислава Супрягу и Назария Русина на форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика.

Такой вывод он сделал, проанализировав технико-тактические действия (ТТД) последнего в поединке украинской Премьер-лиги против киевлян (0:2).

"Посмотрел статистику ТТД в матче "Динамо" – "Днепр-1". Неожиданный вывод сделал для себя. Я бы Довбика обменял на Супрягу и дал бы в довес Русина", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Заховайло предложил обменять Супрягу и Русина на Довбика Facebook Вячеслава Заховайло

Отметим, что Артем вышел в стартовом составе днепрян, но был удален с поля на 61-й минуте матча за второе предупреждение. В марте 2021 года он получил первый вызов в национальную сборную Украины и дебютировал в поединке отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Супряга, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Андреем Шевченко", появился на поле во втором тайме и результативными действиями не отметился.

Что касается Русина, то сейчас он выступает за варшавскую "Легию" на правах аренды.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский клуб перевел Назария в дубль из-за его поведения.