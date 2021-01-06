"Динамо" отказалось от покупки израильского таланта

"Динамо" решило отказаться от трансфера флангового полузащитника "Маккаби Петах-Тиквы" Лиэля Абады.

По данным OBOZREVATEL, киевляне не будут продолжать переговоры с футболистом и его клубом, так как он не подошел по игровым характеристикам. Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сказал, что он не нужен команде.

Напомним, изначально сообщалось, что Абадой интересуются киевляне и донецкий "Шахтер". Позже отец Лиэля заявил, что его сын переходит в столичный клуб, а СМИ назвали его зарплату.

Несмотря на это, переговоры сторон зашли в тупик после того, как футболисту и "Маккаби" не понравились пункты о наказаниях в его будущем контракте. Президент команды Ави Лузон заявил, что не собирается идти на компромисс с "Динамо", поскольку уверен, что продаст Абаду в любой другой клуб.

В нынешнем сезоне израильтянин провел 14 матчей в местном чемпионате, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 1,60 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Милану" предложили купить лидера киевлян за 35 млн евро.