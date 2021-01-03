"Милану" предложили купить лидера "Динамо" за 35 млн евро – СМИ

Посредники предложили "Милану" приобрести лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова, чтобы усилить фланги атаки команды в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание CalcioMercatoNews, руководству клуба сказали, что украинского футболиста можно купить за 35 миллионов евро. Отмечается, что главной целью наставника итальянского гранда остается француз Флориан Товен, который выступает за "Марсель".

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость нашего соотечественника составляет 19 млн евро. В нынешнем сезоне Цыганков принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

"Милан" лидирует в Серии А 2020/21 после 14 туров. На счету подопечных Стефано Пьоли 34 очка (10 побед и 4 ничьих) и преимущество в один пункт над соседями по городу из "Интера".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" ведет переговоры о трансфере израильского таланта Лиэля Абады из "Маккаби Петах-Тиквы". Эту информацию подтвердил отец футболиста.

Позже стало известно, что сторонам не удалось утрясти некоторые детали контракта. Потенциальный новичок киевлян, как и Цыганков, выступает на позиции правого крайнего полузащитника.