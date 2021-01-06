"Динамо" відмовилося від купівлі ізраїльського таланта

"Динамо" вирішило відмовитися від трансферу флангового півзахисника "Маккабі Петах-Тікви" Ліеля Абади.

За даними OBOZREVATEL, кияни не будуть продовжувати переговори з футболістом і його клубом, оскільки він не підійшов їм за ігровими характеристиками. Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу сказав, що він не потрібен команді.

Нагадаємо, що спочатку повідомлялося, що Абадою цікавляться кияни і донецький "Шахтар". Пізніше батько Ліеля заявив, що його син переходить у столичний клуб, а ЗМІ назвали його зарплату.

Незважаючи на це, переговори сторін зайшли в глухий кут після того, як футболісту і "Маккабі" не сподобалися пункти про покарання в його майбутньому контракті. Президент команди Аві Лузон заявив, що не збирається йти на компроміс із "Динамо", оскільки впевнений, що продасть Абаду в будь-який інший клуб.

У нинішньому сезоні ізраїльтянин провів 14 матчів у місцевому чемпіонаті, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. Його вартість за версією Transfermarkt становить 1,60 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Мілану" запропонували купити лідера киян за 35 млн євро.