newspaper
img

"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера УПЛ. Видео голов

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,9 т.
'Динамо' не смогло обыграть аутсайдера УПЛ. Видео голов

Киевское "Динамо" сенсационно потеряло очки в 21-м туре чемпионата Украины в розыгрыше Премьер-лиги. Команда Мирчи Луческу во Львове не смогла обыграть местный "Рух", идущий на 14-м месте, – 1:1.

Видео дня

Соперники не порадовали болельщиков зрелищным футболом. Хотя старт игры и вышел достаточно интересным, однако футболисты обеих команды совершали много ошибок и потерь мяча.

"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера УПЛ. Видео голов

Гости открыли счет на 16-й минуте. Бразилец "Динамо" Бенито классно прострелил с фланга, а форвард киевлян Ванат переправил мяч в сетку. После этого "Рух" перехватил инициативу и предпринял попытки сравнять счет. Они увенчались успехом незадолго до перерыва, когда капитан хозяев Довгий первым сориентировался в чужой штрафной, добив мяч в сетку после рикошета.

"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера УПЛ. Видео голов

Во втором тайме игроки откровенно мучились на поле. Единственный реальный момент для взятия ворот создали львовяне, но форвард Климчук не сумел обыграть вратаря "Динамо", выйдя с ним один на один.

"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера УПЛ. Видео голов

"Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев) – 1:1 (1:1).

Голы: Длинный, 40 – Ванат, 16

Предупреждение: Довгий, 45+1, Климчук, 63

В итоге динамовцы потеряло драгоценные очки. В активе "бело-синих" 40 зачетных пунктов и четвертое место в турнирной таблице. Столько же набрала луганская "Зари", которая в 15 апреля сыграет с "Днепром-1".

"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера УПЛ. Видео голов

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о болезни, которая может стоить ему продолжения карьеры. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!