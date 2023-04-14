'Динамо' не смогло обыграть аутсайдера УПЛ. Видео голов

Киевское "Динамо" сенсационно потеряло очки в 21-м туре чемпионата Украины в розыгрыше Премьер-лиги. Команда Мирчи Луческу во Львове не смогла обыграть местный "Рух", идущий на 14-м месте, – 1:1.

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Соперники не порадовали болельщиков зрелищным футболом. Хотя старт игры и вышел достаточно интересным, однако футболисты обеих команды совершали много ошибок и потерь мяча.

Гости открыли счет на 16-й минуте. Бразилец "Динамо" Бенито классно прострелил с фланга, а форвард киевлян Ванат переправил мяч в сетку. После этого "Рух" перехватил инициативу и предпринял попытки сравнять счет. Они увенчались успехом незадолго до перерыва, когда капитан хозяев Довгий первым сориентировался в чужой штрафной, добив мяч в сетку после рикошета.

Во втором тайме игроки откровенно мучились на поле. Единственный реальный момент для взятия ворот создали львовяне, но форвард Климчук не сумел обыграть вратаря "Динамо", выйдя с ним один на один.

"Рух" (Львов) – "Динамо" (Киев) – 1:1 (1:1).

Голы: Длинный, 40 – Ванат, 16

Предупреждение: Довгий, 45+1, Климчук, 63

В итоге динамовцы потеряло драгоценные очки. В активе "бело-синих" 40 зачетных пунктов и четвертое место в турнирной таблице. Столько же набрала луганская "Зари", которая в 15 апреля сыграет с "Днепром-1".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о болезни, которая может стоить ему продолжения карьеры.

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