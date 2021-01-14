"Динамо" не будет тратить миллионы на трансферы, лишних средств нет – СМИ

Киевское "Динамо" не будет тратить большие деньги на подписание новых футболистов и сосредоточится на поиске сильных свободных агентов и дешевой, но перспективной молодежи.

Как сообщается в Telegram-канале "Динамо Киев Inside", деньги от УЕФА за выступления в Лиге чемпионов приходят в казну клуба малыми траншами, а основную их часть команда получит уже после завершения еврокубкового сезона. По этой причине сейчас в распоряжении киевлян нет "лишних" средств.

Стало известно о ситуации с финансами "Динамо" Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

Отмечается, что "Динамо" рассматривает варианты с подписанием полузащитника Владислава Кочергина из "Зари" (11 матчей, 5 голов и 3 ассиста в УПЛ) и опорника из загребского "Динамо" Кристиана Якича (11, 1, 2 в чемпионате Хорватии). Лиэль Абада из "Маккаби Петах-Тиквы" и Линкольн из "Фламенго" больше не находятся на радаре киевского клуба.

Названы фамилии игроков, которые могут перейти в команду Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

В СМИ также ранее появлялась информация об интересе столичной команды к шведу Далехо Ирандусту из "Хаккена", однако она не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, кого хотел бы купить в клуб.