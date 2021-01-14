"Динамо" не буде витрачати мільйони на трансфери, зайвих коштів немає – ЗМІ

Київське "Динамо" не витрачатиме великі гроші на підписання нових футболістів і зосередиться на пошуках сильних вільних агентів і дешевої, але перспективної молоді.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Динамо Київ Inside", гроші від УЄФА за виступи в Лізі чемпіонів приходять в казну клубу малими траншами, а основну їхню частину команда отримає вже після завершення єврокубкового сезону. З цієї причини зараз у розпорядженні киян немає "зайвих" коштів.

Стало відомо про ситуацію з фінансами "Динамо" Telegram-канал "Динамо Київ Inside"

Відзначається, що "Динамо" розглядає варіанти з підписанням півзахисника Владислава Кочергіна з "Зорі" (11 матчів, 5 голів і 3 асисти в УПЛ) та опорника із загребського "Динамо" Крістіана Якіча (11,1,2 в чемпіонаті Хорватії). Ліель Абада з "Маккабі Петах-Тікви" і Лінкольн з "Фламенго" більше не перебувають на радарі київського клубу.

Названо прізвища гравців, які можуть перейти в команду Telegram-канал "Динамо Київ Inside"

У ЗМІ також раніше з'являлася інформація про інтерес столичної команди до шведа Далехо Ірандуста з "Хаккена", однак вона не відповідає дійсності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів, кого хотів би купити в клуб.