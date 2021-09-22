"Динамо" накажут за то, что случилось на "Олимпийском" в матче с "Александрией" – СМИ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) накажет киевское "Динамо" за то, что ультрас клуба в матче 8-го тура Премьер-лиги (УПЛ) перелезли через ограждения и избили простых болельщиков, пришедших на матч с детьми. По информации Meta-ratings.com.ua, дело чемпионов Украины буде рассмотрено на ближайшем заседании КДК УАФ.

Одним из вариантов наказание может стать запрет на посещение зрителями игры 10-го тура УПЛ против "Шахтера". Однако наиболее реальным развитием событий является штраф 300-400 тысяч гривен и один матч для "Динамо" без зрителей условно.

Стоит отметить, что максимальная сумма при таких нарушениях предусмотренных КДК УАФ — 500 тысяч гривен.

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Напомним, что 18 сентября фанаты "Динамо" бурно отреагировали на просьбу одного из простых болельщиков не жечь файеры, так как из-за дыма кашляют дети, пришедшие на трибуны.

Фанаты рванули к зрителям и нескольких из них избили.

Позже известный украинский комментатор, ставший свидетелем инцидента, рассказал, как это было.

По словам журналиста, ультрас толпой калечили болельщиков с детьми, а от полиции бежали как мыши.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией" завершилась со счетом 1:0.

Решающий момент случился на 97-й минуте, когда за фол против Гармаша Денис Кривушкин назначил пенальти.