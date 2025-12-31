'Динамо' (Киев) и Фонд братьев Суркис организовали новогодний праздник для юных болельщиков

Накануне праздника Нового года представители ФК "Динамо" (Киев) и Фонда братьев Суркис посетили столичные учебные заведения и детские дома. Пришли гости не с пустыми руками, а с подарками, порадовав ребятишек. Среди гостинцев были как сладкие наборы, так и спортивный инвентарь. Также юные фанаты получили памятные игровые футболки "Динамо" с автографами игроков первой команды "бело-синих".

Видео дня

ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис передали персонализированное спортивное оборудование и вкусности детям в 10 специализированных учреждений социальной поддержки столицы.

Также заместитель генерального директора ФК "Динамо" (Киев) Максим Радуцкий пообещал детям, что в январе самые активные и спортивные из них будут иметь уникальную возможность провести совместную тренировку с футболистами первой команды "Динамо".

Николай Михайленко, полузащитник "Динамо":

– Надеюсь, для детей подобный визит был очень важным, потому что когда я был ребенком, например, для меня это было бы прям "вау". На самом деле я буду счастлив, если мое присутствие сегодня и тот инвентарь и гостинцы, которые были подарены, добавят хоть немного настроения и сделают счастливыми этих детей.

– Мы сейчас находимся в стенах лицея-интерната для кадетов. Здесь в первую очередь царят дисциплина, уважение к старшим. Насколько дисциплина и вера в себя важны для достижения мечты?

– Я считаю, что дисциплина – это, наверное, самое первое, что должно быть и в спорте, и в жизни, потому что мотивация может быть действенной на короткой дистанции, а дисциплина – это долгосрочная перспектива. И, действительно, это очень важно. А вера в себя тоже зависит от многих факторов, но пока ты не начнешь верить в себя, то и никто не начнет верить в тебя.

– Чувствуете ли вы дополнительную ответственность, поскольку являетесь примером для детей, которые только начинают свой жизненный путь?

– Да, конечно. Особенно когда еще и у тебя появляются дети, ты чувствуешь и перед ними ответственность. Так же мы понимаем, что мы являемся примером для многих детей, поэтому наше поведение и наши привычки могут отражаться на них.

– С каким настроением входите в новый год?

– Знаете, в новый год всегда надо входить с хорошим настроением, потому что каким бы ни был тяжелым год прошлый, какие бы ни были в нем преграды, это все надо оставлять в прошлом. А также учиться на тех ошибках и на том опыте, которые были в прошлом году.

Денис Попов, защитник "Динамо":

– Насколько для вас ценно принять участие в такой инициативе и присоединиться к празднику?

– Это не только моя инициатива, но и инициатива всего клуба – поддержать детей, которым сейчас не хватает родительского тепла. Перед такими праздниками хотелось им создать положительные эмоции и сделать подарки.

– Вы вручали подарки детям, которые занимаются футболом и активно следят за выступлениями "Динамо". Чувствовали дополнительную ответственность перед юными поклонниками в этот момент?

– Когда дети увидели подарки, то их переполняли эмоции, и они уже больше на них сосредоточились. Конечно, ответственность всегда есть перед каждым болельщиком, тем более перед детьми.

– Что для вас означают новогодние праздники?

– Для меня это прежде всего семейный праздник. Я стараюсь каждый год собрать всю семью. Конечно, война имеет свое влияние и не все могут приехать. Но все равно такая у нас традиция – собираться дома.

Увидеть настоящие неподдельные детские эмоции, улыбки на их лицах и огонек в глазах, дать им веру в светлое будущее – это было первоочередной задачей для ФК "Динамо" (Киев) и Фонда братьев Суркис. И подытоживая этот день, полный любви, заботы и смеха, можем сказать, что задача была выполнена на отлично.

Это только первый этап нашего сотрудничества. Уже в январе мы обязательно посетим снова, ведь впереди воспитанников детских учреждений ждут совместные уроки физического воспитания вместе с футболистами и тренерами "Динамо" (Киев).