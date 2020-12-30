"Динамо" і "Шахтар" посперечаються за ізраїльського таланта – ЗМІ

Українські гранди "Динамо" і "Шахтар" ведуть боротьбу за підписання флангового півзахисника "Маккабі Петах-Тікви" Ліеля Абада.

Як повідомляє видання Sport5.co.il, більше шансів на завершення трансферу перспективного футболіста мають "гірники". Ізраїльський клуб отримає за свого гравця 5 мільйонів євро, а також значний відсоток виручки від його перепродажу в майбутньому. Також наголошується, що в середу, 30 грудня, керівництво "Маккабі" проведе переговори з "Динамо".

19-річний Абада дебютував за дорослу команду в кінці сезону 2018/19 і протягом двох останніх років є її ключовим футболістом. У нинішньому чемпіонаті Ізраїлю він провів 13 матчів, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. Його вартість за версією порталу Transfermarkt становить 1,6 млн євро.

Нагадаємо, що за донецький "Шахтар" виступає співвітчизник Абада Манор Саломон, який може допомогти йому з адаптацією в разі переходу в стан "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, згідно з інформацією ЗМІ, "Динамо" відмовилося від придбання бразильського таланта "Фламенго" Лінкольна.