"Динамо" хотело подписать Тайсона, – журналист

Известный украинский журналист Роман Бебех заявил, что бразильский бывший футболист "Шахтера" Тайсон мог перейти в киевское "Динамо".

По информации ведущего Youtube-канала "Бомбардир", разговор про "Динамо" и Тайсона был.

"Но те финансовые условия, которые хотел Тайсон, "Динамо" на данном этапе просто не вытягивает. У Тайсона один из самых больших контрактов в истории украинского футбола. Там очень серьезные цифры. Говорят, под 3 млн", – сказал Бебех.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне центральной встречи тура 22-го УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" руководство "горняков" официально сообщило, что Тайсон покидает клуб.

В своем последнем интервью бразилец обратился к болельщикам Украины и расплакался.