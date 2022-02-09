"Динамо" в серии пенальти обыграло в Испании "Депортиво" и вышло в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

Молодежный состав киевского "Динамо" по пенальти 3:2 победил сверстниклв из испанского "Депортиво" U-19 в Юношеской лиге УЕФА и вышло в 1/8 финала. Матч состоялся в Ла-Корунье на стадионе "Риасор". Основное время завершилось со счетом 2:2.

Уже на четвертой минуте Нахера вывел хозяев вперед. После розыгрыша углового испанский футболист ворвался в нашу штрафную и упал после столкновения с динамовцем. Украинцы на мгновение остановились, чем удачно воспользовался Фигерора, отдав точный пас на партнера.

Подопечные Игоря Костюка спустя 3 минуты восстановили равновесие. Царенко удачно сыграл на добивании после подачи углового.

Дальнейший временной отрезок стал настоящим бенефисом Рубена Лопеса. Сперва испанец забил второй гол, а затем получил красную карточку.

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Играя в большинстве украинские футболисты активно пошли вперед, однако они заметно проигрывали в единоборства. "Депортиво" уверенно вело матч и отсутствие лишнего футболиста практически не ощущалось.

На 75-й минуте Яцык взял инициативу на себя, протащил мяч по флангу и метров с 20 выполнил фантастический удар с подкруткой.

До конца основного времени зрители голов не увидели и по регламенту соревнования командам предстояло бить пенальти. Тут удача улыбнулась нашим соотечественникам.

Своего соперника "бело-синие" узнают 14 февраля, когда состоится жеребьевка.

Стоит отметить, что этот матч посетило больше 20000 болельщиков, что стало вторым показателем в истории турнира.

Напомним, что в последнем матче группового этапа "Динамо" уступило в Португалии лиссабонской "Бенфике" со счетом 0:1.

Доигрывали встречу гости в меньшинстве: на 69-й и 77-й минутах две желтые карточки, а затем и красную получил полузащитник Владимир Бражко.