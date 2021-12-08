'Динамо' с удалением проиграло 'Бенфике' в Юношеской лиге УЕФА, но вышло в плей-офф

В последнем матче группового этапа футбольной Юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" уступило в Португалии лиссабонской "Бенфике" со счетом 0:1. Единственный мяч забил 18-летний форвард хозяев Луиш Семеду на 44-й минуте и обеспечил своей команде первое место в группе.

Доигрывали встречу гости в меньшинстве: на 69-й и 77-й минутах две желтые карточки, а затем и красную получил полузащитник Владимир Бражко.

Еще в начале ноября "Динамо" разгромило "Барселону" в Киеве и гарантировало выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Теперь же стало известно, что подопечные Игоря Костюка пробились в матчи на выбывание со второй позиции.

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В завершающем матче нашей группы испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" разыграют между собой в Мюнхене третье место.

Напомним, ранее киевская молодежь дважды обыграла "Баварию" (2:1 и 4:0), по разу "Бенфику" (4:0) и "Барсу" (4:1), а одну встречу, в Каталонии, завершило ничьей 0:0.

На нашем сайте идет трансляция "Бенфика" – "Динамо".

Напомним, где и когда смотреть матч "Бенфика" – "Динамо".