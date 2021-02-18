"Динамо" – "Брюгге": обзор матча Лиги Европы на видео

Киевское "Динамо" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы упустило победу над бельгийским "Брюгге". Встреча в столице Украины на поле НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без борьбы. Собравшиеся немногочисленные болельщики не увидели от команд ни одного удара в створ ворот.

Все самое интересное случилось в середине второй половины. На 62-й минуте Виталий Буяльский шедевральным ударом открыл счет в игре, а спустя 5 минут Брэндон Мехеле после подачи с углового вбил головой мяч в девятку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям обзор матча.

"Динамо" Украина – "Брюгге" Бельгия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 62 Буяльский, 1:1 – 67 Мехеле.

Динамо – Бущан, Забарный, Кендзера (Караваев, 81), Миколенко, Попов, де Пена (Родригес, 72), Шапаренко (Шепелев, 73), Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Беседин (Супряга, 81).

Брюгге – Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Дирар (ван дер Бремпт, 70), де Кетеларе, Вормер, Баланта, Мата, Дост (де Кейпер, 90), Окереке (Баджи, 69).

Предупреждения: Шапаренко (28), Рикка (32), Миколенко (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры свой комментарий оставил главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, заявив, что не доволен результатом.