"Динамо" – "Барселона": видео победного гола Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" проиграло свой поединок 4-го тура Лиги чемпионов против испанской "Барселоны". Матч прошел на поле столичного НСК "Олимпийский".

Испанцы открыли счет во втором тайме. После прострельной фланговой подачи мяч под перекладину мощным ударом загнал Ансу Фати.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как был забит гол в этой встрече.

"Динамо" Украина – "Барселона" Испания 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 70 Фати.

Динамо – Бущан, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 81), Гармаш (Витиньо, 71).

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Барселона – тер Стеген, Мингеса, Лангле (Араухо, 79), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави (Дембеле, 65), Депай, Фати (Бальде, 87).

Предупреждения: Эрик Гарсия (20), Гармаш (41), Буяльский (45), Гави (46), Лангле (50).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре ЛЧ подопечные Луческу проиграли "Барселоне" со счетом 0:1.

Встреча 2-го тура против "Баварии" завершилась с антирекордным счетом 0:5.

В первом туре киевляне свели вничью встречу с лиссабонской "Бенфикой".