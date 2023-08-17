'Динамо' – 'Арис': онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 17 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с греческим "Арисом". После минимального поражения в Салониках подопечные Мирчи Луческу примут соперника в столице Румынии Бухаресте.

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Поединок примет стадион "Джулешти". Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча "Динамо" – "Арис". Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – АРИС

Лига конференций. Третий отборочный раунд

Ответный матч

Бухарест, стадион "Джулешти"

Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Арис" (Салоники, Греция) – 0:0

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11 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Сегодня "Динамо" попытается взять реванш у "Ариса" и выйти в плей-офф отбора ЛК.

"Динамо" четыре раза выходило в следующий круг после поражений в первых матчах. Было это в противостояниях с пражской "Спартой", турецким "Трабзонспором", французским "Генгамом" и английским "Эвертоном".

Луческу перед поединком отметился громким заявлением, в котором резко высказался о фанатах греков. По данным СМИ, руководство киевского "Динамо" готовится к отставке главного тренера, если команда не выйдет в групповой турнир Лиги конференций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу рассказал о том, что у одного из футболистов киевского "Динамо" перед матчем с "Арисом" на войне с Россией погиб брат.

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